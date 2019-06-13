港警：星期三暴动共拘捕11人22名警员受伤

香港警务处长卢伟聪在记者会总结昨日的暴动情况。他介绍，警方拘捕了11人，部分涉及暴动以及非法集会等罪行，其中，有人在医院内被捕。事件也造成22名警员受伤。

卢伟聪也强调，警方是接到消息怀疑有伤者涉及暴动才在医院采取拘捕，没有干扰医院的治疗，也无意造成“白色恐怖”。

他强调，防暴警察受过严格训练及有指引使用适当武器，包括在警告后才向对方攻击。当警员受攻击，生命受到威胁时，就一定反击。他说，警方使用了超过150枚催泪弹、数发橡胶子弹，以及约20发布袋弹。

此次香港警方使用催泪弹的数量，远比2014年“占中”事件中所施放的87枚催泪弹多接近一倍。

他也称，昨早至下午3点，警方其实对示威者一直克制，但中午已发现有示威者在立法会大楼附近的地盘偷铁支、砖头。到下午3时，示威者攻击立法会大楼，形势危险，警方将事件定性为：暴动。

对于警方使用重型武力，卢伟聪说，香港的警务人员与示威者都是香港人，警方希望香港治安良好，有责任让所有港人在安全环境生活，但希望大家要守法表达意见。

对于有示威者头部被橡胶子弹射中，卢伟聪称需更多资料作调查。至于日后是否使用比橡胶子弹更犀利的武器，他说，要视乎对方使用的武力程度，以适当武力作回应。他强调，昨日的场面很严重，连他也未见过。

另外，针对多名记者投诉在采访时被警员粗暴对待，卢伟聪要求他们体谅当时环境混乱，又担心有“假记者”出现。他说，香港警方重视与传媒的关系，并非敌视记者。

最后，卢伟聪重申现阶段香港警方不会寻求解放军的协助。

