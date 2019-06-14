绿营人士：韩粉策略性投票 韩国瑜没那么弱

蔡英文在民进党总统初选民调胜出，成为民进党总统参选人。民进党内部流出的民调交叉分析，蔡英文与韩国瑜、柯文哲对比民调，从年龄层分析，蔡的支持度横扫韩、柯，只在三十到三九岁，小输柯一点一个百分点，在五十到五十九岁，输给韩零点四个百分点。

据联合新闻网报道，就性别而言，蔡在男性与女性选民中，蔡都比柯更具优势，至少都领先柯一成二以上的幅度，对上韩，也是领先一成的优势。

民进党党内人士表示，从民调数据结果透露出三个讯息：绿营表态比平时略高，其中又以蔡英文的支持度最高；高雄市长韩国瑜支持者或蓝营支持者“策略性投票”；只有蔡英文能够压制台北市长柯文哲。

党内人士分析，毕竟是民进党总统初选民调，绿营支持者较高比率“守电话”，表态率相对就较高，蔡、赖，甚至是柯的支持度，都会比以往来得高，从民调数据也显示出，蔡在民调中的支持度最高。

分析指，在这次民进党内初选中，韩的支持度偏低，除了韩粉策略性投票外，根据过去经验，也有因这是民进党的初选民调，因此，就政党结构会更偏向绿营所致，也就是说，韩的民调数字虽然落后蔡，不代表韩那么弱，蔡的民调数字要稍微下修，毕竟，蓝绿两党的支持度目前是打平。