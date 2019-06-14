中国商务部发言人：稀土出口波动是市场变化结果

中国商务部周四（13日）表示，中国不会屈服于美方强迫，并表示稀土出口波动是市场变化的结果，中方对于稀土贸易没有采取新的管理措施。

据路透社报道，中国商务部新闻发言人高峰昨天表示，在谈判中，就所有问题达成之前，谈判桌上的都只是讨论，是美方出尔反尔、不讲诚信，导致谈判严重受挫，如果美方迫使中方屈服，是绝对不会成功的；稀土出口出现波动是市场变化的结果，对于稀土贸易目前中方没有采取新的管理措施。

高峰在例行新闻发布会上称，美方多次表示希望两国元首在G20(20国集团)期间会晤，外交部已经做出了回应，“关于谈判，目前没有新的信息可以透露”。中国自美国进口连续五个月下降是受美国单方面升级贸易摩擦的影响，美国的产品竞争优势下降，企业的正常活动受到干扰，这再次说明贸易战没有赢家，对美国经济和世界经济都可能带来衰退。

“对于美方威胁若G20不见面将对3,000亿（美元商品）加征关税，中方坚决反对美方单边主义和霸凌主义，如果美方一意孤行继续升级贸易摩擦，我们会奉陪到底。”高峰称。

他并指出，美方的做法对全球产业链和供应链造成巨大冲击，严重干扰企业间正常的国际贸易活动，中方再次敦促美方立即停止操作，取消对中国公司的单边制裁措施，中方坚决维护中国企业合法权益。