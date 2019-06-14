加拿大外长拒绝政府出面阻止华为高管被引渡美国的提议

加拿大外长弗理兰周四拒绝了渥太华出面阻止中国华为技术有限公司一名高管被引渡美国的提议。他说，这将开创一个危险的先例。

据路透社报道，华为首席财务官孟晚舟将在明年1月开始的听证会上对华盛顿的引渡要求提出质疑。孟晚舟因美国欺诈指控于去年12月在温哥华被捕。

此事引发中国的愤怒，要求加拿大释放孟晚舟，并以间谍罪拘留了两名加拿大人。中国还禁止进口加拿大油菜籽，加拿大总理特鲁多曾表示，担心会遭到进一步报复。

《环球邮报》周四称，加拿大前总理Jean Chretien曾提出这样的想法，即政府进行干预，阻止这起引渡案，从而改善与北京方面的关系。

“就孟晚舟的案件而言，没有任何政治干预……这是引渡要求推进的正确方式，”弗理兰在华盛顿举行的电视新闻发布会上表示。

“加拿大迫于外部压力，在履行引渡条约时改变自己的行为，这将是一个非常危险的先例，”她补充说，这样做可能会让在世界各地的加拿大人更加不安全。

加拿大官员表示，他们认为在孟晚舟是否引渡的问题解决之前，加拿大与中国的关系不可能改善。

特鲁多上周表示，他将考虑寻求在本月晚些时候在日本举行的20国集团(G20)峰会期间与中国国家主席习近平会晤是否“合适或可取”。

特鲁多计划于6月20日访问华盛顿，就两名加拿大人在中国被拘留问题与美国总统特朗普进行会谈。

