联合国副秘书长沃龙科夫访问新疆

联合国消息人士周四(13日)表示,联合国负责反恐事务的副秘书长沃龙科夫(Vladimir Voronkov) 本周正在访问中国新疆。

据法新社报道,联合国发言人法尔汗·哈克(Farhan Haq)确认了沃龙科夫访问新疆的行程,但并未透漏该行程的细节。哈克强调,联合国负责反恐事务办公室致力于确保用于打击恐怖主义的措施尊重人权。

沃龙科夫访问新疆被率先报道在《外交政策》(Foreign Policy)杂志上,引来维权人士的批评。

联合国人权委员会人权观察主任卡尔博诺(Louis Charbonneau)告诉法新社,“联合国让其反恐主任去新疆证实了中国的错误叙述,即这是一个反恐问题,而不是大规模侵犯人权的问题。”

联合国人权事务高级专员巴切莱特(Michelle Bachelet)于12月要求中国允许其在新疆进行实况调查,目前还在等待。

本周四中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示,联合国人权事务高级专员可以在“彼此都方便的时间(We can find a time which is convenient to both sides)”对新疆进行访问。