世界气象组织：中国气象卫星已达世界领先水平

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯昨天（13日）表示，中国在气象服务和气象卫星技术方面，已达世界领先水平，期待中国气象服务能够在“一带一路”框架下惠及世界更多国家。

据新华社报道，中国气象局和世界气象组织昨天在瑞士日内瓦联合举办风云气象卫星服务“一带一路”建设气象合作推介会。塔拉斯对中国长期以来对世界气象组织的支持，以及为提供和改善全球气象服务所做的大量工作表示感谢。

塔拉斯说，中国南京大学为世界气象组织其他成员国尤其是许多非洲国家培训了大量气象专家；中国还帮助非洲国家建设了气象基础设施、提高了当地提供气象服务的能力，其中包括提供气象卫星数据和系统服务。他期待未来在“一带一路”框架下，中国能为全球尤其是非洲地区及岛屿国家提供更多气象服务。

中国气象局局长刘雅鸣在推介会上介绍说，风云气象卫星国际应用服务是“一带一路”气象合作的重要内容，中国在这方面已经做出一系列务实举措，包括把风云二号H星向西移至东经79度，建立风云卫星国际用户防灾减灾应急保障机制，以及组织卫星应用技术培训等。这些举措提升了“一带一路”沿线国家用户的风云卫星数据获取能力和应用水平，提升了区域防灾减灾能力。

刘雅鸣说，2018年中国建立了风云气象卫星国际用户防灾减灾应急保障机制，根据用户要求为风云气象卫星用户提供区域加密观测服务。目前，菲律宾、缅甸、马尔代夫、伊朗、阿尔及利亚、莫桑比克等多个国家已正式成为注册用户。中方愿利用风云卫星为各方提供气象服务，继续为世界气象组织各项计划和活动作出力所能及的贡献。

目前中国已成功发射了17颗风云气象卫星，其中八颗在轨稳定运行，被世界气象组织纳入全球业务应用气象卫星序列，成为全球综合地球观测系统的重要成员，也是空间与重大灾害国际宪章机制的值班卫星，为全球约百个国家和地区的防灾减灾和经济社会发展作出贡献。