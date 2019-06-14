非洲猪瘟有药防治？中国农业农村部：尚未受理任何相关药物或疫苗

据中国证券报报道，13日晚，中国农业农村部就网传“今珠多糖可防治非洲猪瘟”消息发布文章。农业农村部表示，截至目前，农业农村部尚未受理过任何针对非洲猪瘟病毒的预防治疗药物或疫苗，所谓“可以防治非洲猪瘟的今珠多糖注射液”，没有申请兽药注册，有关企业更未取得《兽药生产许可证》。

按照《兽药管理条例》规定，完成新兽药（中兽药、化学药品）实验室阶段研究，拟开展临床试验的，其研制单位必须向省级畜牧兽医行政管理部门提交备案材料进行备案。据了解，海南南药研究团队及相关企业迄今并未向海南省农业农村厅提出新兽药临床试验备案申请。根据有关生物安全管理规定，用非洲猪瘟病毒开展有关药物的实验研究，必须向农业农村部提出高致病性病原微生物实验活动审批并获得批准。农业农村部从未收到有关单位的上述申请。在没有使用非洲猪瘟病毒开展动物实验数据的情况下，报道所称“今珠多糖可有效防治非洲猪瘟”缺乏科学依据。

农业农村部强调，自非洲猪瘟疫情发生以来，农业农村部始终积极支持、鼓励国内外所有合法合规的科研机构和企业开展非洲猪瘟防控技术研究工作；同时，任何单位开展非洲猪瘟防控技术和产品研发，都必须遵守《病原微生物实验室生物安全管理条例》《兽药管理条例》等法规规章相关规定，确保生物安全。

对依法依规开展防控科研、产品安全有效质量可控的，农业农村部将依法积极做好新兽药评审和审批工作；对罔顾生物安全、违法违规开展所谓科研工作的，或缺乏科学依据、夸大宣传炒作而干扰非洲猪瘟防控大局的，农业农村部将会同有关省份农业农村部门依法坚决查处。农业农村部要求各地农业农村部门要不折不扣地贯彻落实党中央国务院关于非洲猪瘟防控和稳定生猪生产的决策部署，依法行政，履职尽责。