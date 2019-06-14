中国买家寻求推迟美国大豆发货 引发市场担心订单取消

据路透社报道，两名知情人士称，中国大豆买家要求美国卖家将原定于7月发货的货物推迟至8月，这令人们不禁担忧发生去年那样搅动市场的取消订单情况。

合同被重新谈判，而此时正值全球最大的两个经济体陷于旷日持久的贸易战之际。这场贸易战促使中国从去年年中开始大幅削减从其第二大供应国进口油籽的数量。

2018年下半年，中国从美国进口的大豆实际上已经枯竭。去年12月至今年3月，在贸易争端暂时休战期间，中国政府同意从美国农民手中购买近1,400万吨大豆。

其中600多万吨已经运往中国，但5月谈判破裂前购买的约700万吨仍需发货。

一位直接了解情况的消息人士称，中国国有企业正试图将约200万吨7月货物展期至8月。

“这还不是完全的取消订单。但奇怪的是，(国有企业)突然想把7月份的全部发货推迟一个月，”该消息人士称。

一位美国出口经纪人证实，中国买家曾与他接触，要求推迟他出售的货物，他正在与中国买家合作执行这一要求。

这两位消息人士拒绝透露姓名，因没有被授权向媒体发表讲话。

负责管理中国大豆储备的中国储备粮管理集团没有回复记者就此事置评的传真。中国最大的国有谷物贸易商中粮集团(CNCOF)没有回复发至其媒体部门的电子邮件。

推迟发货可能会加剧美国出口商已经面临的问题，由于美国中西部地区普遍的洪水对物流构成挑战，大豆已经面临前所未有的积压待运。

第三位消息人士是北京一家国际贸易公司的交易员，他怀疑所有美国卖家是否都愿意推迟发货。

消息人士称，推迟到8月并不是一个大问题，但在那之后的任何进一步推迟都将是有问题的，因美国9月的新作物收成料将推高库存，压低价格。

交易员们说，如果中国试图取消这些订单，将面临巨额罚款，而且它仍然需要大豆。

其中一名消息人士称，北京方面可能在试图拖延时间，如果与华盛顿的贸易谈判进展不顺利，北京方面仍可选择取消发货。

美国总统特朗普周三表示，他仍希望在本月晚些时候的日本G20峰会上与中国国家主席习近平会面，但他也威胁称，如果北京不改变其在结构性改革上的立场，他将提高对中国商品的关税。

北京最近决定储备剩余的美国待运大豆，而不是将其粉碎后作为饲料成分立即出售。



