台监院显示韩国瑜财产增逾4千万元 韩：大部分是政党补助

台湾监察院今天（14日）公布“廉政专刊第150期”，显示高雄市长韩国瑜与其妻子李佳芬存款较2002年申报时增加逾4,000万新台币（约174万新币）。韩国瑜今天回应称大部分是政党补助款。

据新闻联合网报道，台湾监察院公布最新一期“廉政专刊”，韩国瑜与其妻子李佳芬存款为4559万6744元新台币（198万185新币），韩国瑜还另有1404万1203元新台币（60万9722新币）有价证券，包括股票230万7690元新台币（10万208新币）及基金受益凭证1173万3513元新台币（50万9514新币）。

韩国瑜上次申报财产是2002年担任立委期间，申报的是2001年财产资料。根据监察院2002年的资料显示，韩国瑜夫妇名下有二笔土地、一笔建物及三台小客车，存款共244万4,905元新台币（10万6178新币），另有2,195万2,500元（95万3358新币）有价证券。

韩国瑜今天出席燕巢静和医院喜苑精神护理之家开幕仪式时表示，名下财产大部分都是政党补助款，其余财产均已公布，“欢迎去查”。他强调过去退休时是一回事，但现在任高雄市长、身为公职人员，唯一原则就是“不会去做生意”。