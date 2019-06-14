22名香港前高官与议员呼吁林郑月娥撤回修订《逃犯条例》

22名曾经在香港政府或立法机构服务多年的人，包括前保安局长黎庆宁、前经济司布简琼、前立法局议员林钜成等，今日（14日）联署呼吁香港特首林郑月娥撤回修订《逃犯条例》的草案。

据明报报道，这份联署声明称，由于政府过度催迫通过《逃犯条例》的修订，引起了社会整体的忧虑及激烈争议，然而特首却无视争议及各界提出的关注，一意孤行，要草案在月底前通过，不惜践踏议会一贯的审议制度。

声明呼吁林郑月娥“临崖勒马，接纳民意”，撤回草案以从长计议。

声明还呼吁所有问责官员以及行政会议成员向特首进谏，如果力谏不得，应“辞职明志”。

以下是声明全文：

“我们是一群爱护香港，多年来为公众服务的人。今天，由于政府过度催迫通过《逃犯条例》的修订，引起了社会整体的忧虑及激烈争议，然而特首却无视争议及各界提出的关注，一意孤行，要草案在月底前通过，不惜践踏议会一贯的审议制度。过百万香港人在烈日下坚持和平抗议，要求撤回草案，彻底咨询，特首亦无动于衷，并即时否决，执意6月12日恢复二读辩论。如此态度，不但违反现代社会文明负责政府的原则，更刺激民愤，直接导致6月12日的流血冲突，无数良善的年轻人为爱护香港，奋不顾身，为了阻止法案通过，在冲突中受伤。这是我们应爱惜的下一代，何忍见他们受到如此对待﹖

香港社会撕裂，国际纷纷关注，难道为了特首一人的固执，就值得香港整体付出庞大的代价？匆匆通过这条草案，对香港究竟有甚么重大好处？不惜指令警队武力不断升级镇压，试问要将香港推往甚么境地？

我们不但呼吁特首林郑月娥临崖勒马，接纳民意，撤回草案以从长计议，同时呼吁特首的辅助团队，包括所有问责官员以及行政会议成员，向特首进谏；你们身为行政机关的一部分，与特首有共同责任，向市民问责，如果力谏不得，我们呼吁你们辞职明志。我们亦呼吁建制派的立法会议员，你们在议会中占大多数，没有你们的票，草案不会得到通过。我们呼吁你们明确表态，回应百万市民的疑虑，若政府不撤回草案重新磋商，便明确表示会对草案投反对票。”

联署人包括（按笔划序）：布简琼，朱幼麟，余若薇，何秀兰，李永达，李卓人，李柱铭，李华明，李鹏飞，吴霭仪，林钜成，陈方安生，陈家洛，梁家杰，张文光，单仲偕，黄宏发，张国柱，杨森，刘慧卿，Peter LAI（黎庆宁），Alice SIU