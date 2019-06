瑞士银行全球财富管理的首席经济学家保罗·多诺万(Paul Donovan)周四(13日)发布在UBS官网的一份报告中的“中国猪”(亦可译为“中国的猪”)言论被一些评论认为辱华。此事件继续发酵,今天海通国际证券集团有限公司(简称“海通国际”)两位内部员工称海通国际已经暂停与瑞银的业务往来。

据路透社报道,一名海通国际员工表示,海通国际副主席及行政总裁林勇在个人微信账号上宣布了这一决定。第二名员工告诉路透社该决定还在海通国际员工发布的内部电子邮件中宣布。

香港《明报》也就此事向海通国际查询,发言人回复时确认,海通方面已经停止所有与瑞银的业务合作。

保罗昨日在UBS官网发布的报告中提到,中国消费价格上涨主要原因是猪瘟,并问道“这重要吗?如果你是一只中国的猪(也可译为“中国猪”),这很重要。如果你喜欢在中国吃猪肉,这重要(Does this matter? It matters if you are a Chinese pig. It matters if you like eating pork in China)。”