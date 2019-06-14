前五月中国房地产开发投资超四万亿 同比增11.2%

中国国家统计局今天（14日）在官网发布《2019年1—5月份全国房地产开发投资和销售情况》，今年前五月中国房地产开发投资超过四万亿人民币，同比增长11.2%。

据统计局数据显示，2019年1至5月份，中国房地产开发投资46075亿人民币（9099.81亿新币），同比增长11.2%，增速比1—4月份回落0.7个百分点。其中，住宅投资33780亿人民币（6671.55新币），增长16.3%，增速回落0.5个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.3%。

1至5月份，中国东部地区房地产开发投资25227亿元（4982.33亿新币），同比增长9.7%；中部地区投资9714亿元（1918.52亿新币），增长9.2%；西部地区投资9637亿元（1903.31亿新币），增长18.5%；东北地区投资1496亿元（295.46亿新币），增长7.1%。

商品房销售和待售方面，1至5月份，商品房销售面积55518万平方米，同比下降1.6%，其中，住宅销售面积下降0.7%，办公楼销售面积下降12.2%，商业营业用房销售面积下降12.9%。商品房销售额51773亿人民币（10225.17亿新币），增长6.1%。其中，住宅销售额增长8.9%，办公楼销售额下降12.3%，商业营业用房销售额下降9.7%。

房地产开发企业到位资金方面，1—5月份，房地产开发企业到位资金66689亿人民币（13171亿新币），同比增长7.6%。

5月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为100.85，比4月份回落0.07点。