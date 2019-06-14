山西利泽矿业借复垦挖矿破坏山林 六名干部被免职

据中国山西原平市政府官网发布的消息，今天（14日）针对13日媒体披露的山西原平市段家堡乡境内利泽矿业有限公司土地复垦时挖矿破坏山体结构、林木植被等问题，六名干部已被免职。

山西原平市政府官网称，原平市对负有责任的原平市段家堡乡党委书记解建斌，党委副书记、乡长郭峰伟，分管副乡长王国钧，原平市国土资源执法监察大队大队长张宏伟、副队长张晓平，段家堡乡国土资源管理所所长王建山给予了免职处理。

据《新京报》此前报道，2017年8月，利泽矿业开始在当地段家堡乡牛食尧村进行土地复垦，该公司通过山西省国土资源厅评审批复的《土地复垦方案》确定，复垦面积为18.26公顷。然而据卫星地图估算，该地段被破坏面积约为200公顷。

2018年2月，原平市林业局对利泽矿业公司造成的林地和宜林地损坏程度进行初步鉴定，损坏林地面积98亩，林木为灌木。关于利泽矿业公司造成的各类土地损坏问题，该公司正通过土地复垦和地质环境质量工程进行复垦和治理。到目前为止，利泽矿业公司已栽种毛叶三桐子树3万株，复垦土地面积700亩。

上述调查报告援引了原平市林业局的鉴定结果。《新京报》记者换算得知，700亩约为46公顷，比复垦方案中的面积多出了一倍多。但据记者观察，截至2019年5月，矿坑周围仅有少量树苗，且大多数栽种植物已干枯。