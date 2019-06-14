美银美林：中美若是“无协议+贸易战” 人民币明年底料见7.77

中美贸易战持续之际，投行警告，两国若不能达成协议，人民币料将大幅贬值达7.77。

据路透社报道，现在距离日本大阪举行的二十国集团（G20）峰会尚有两个星期，投行美银美林最新研究报告指出，如果中美两国未能达成贸易协议并采取边缘化政策，将把美元/人民币CNY=推向明年底的7.50；如果是“无协议+贸易战”，则人民币明年底将见7.77。

该行新兴亚洲固定收益/外汇策略师Claudio Piron在报告中重申，一旦G20峰会关于推进中美贸易谈判失败，人民币需于今年底贬至7.13，以消化美国对2,000亿美元（下同，约2735亿新元）中国进口商品关税税率上调至25%的影响。

现在进一步预期，如果是中美两国在峰会只发表声明但仍实施2,000亿美元商品关税税率上调（即“无协议+边缘政策”），则明年底人民币将贬至7.50。

如果是没有协议而美国实施2,000亿美元商品关税税率上调及对其余约3,000亿美元中国进口商品开征关税（即“无协议+贸易战”），兼且有其他升级计划，则人民币将由今年底的7.20贬至明年底的7.77。

“人民币贬值超过公允价值估算的风险是它可能触发资本外流和对邻近地区货币的负面溢出效应。”Piron说，“我们相信人民币贬值将伴随降息和财政刺激以稳增长和确保宏观稳定。”

如果美国总统特朗普与中国国家主席习近平在G20峰会上达成协议并撤回关税决定，则预计人民币在今明两年年底分别见6.63和6.80。

美银美林称，该行对G20峰会潜在贸易协议的看法是建设性的，但明白当中有巨大风险和客户需要一个框架去了解贸易战如何传导到亚洲资产市场，因此就各种可能情况和对亚洲货币与固定收益市场影响提供路线图。