美议员重提《香港人权与民主法案》 中外交部：立即收回企图干预香港事务的黑手

美国国会重提《香港人权与民主法案》，中国外交部发言人耿爽今天（14日）表示中方对此强烈不满和坚决反对。

据环球网报道，耿爽今天主持例行记者会，有记者问道，美国议员重提《香港人权与民主法案》，外交部有何回应？

耿爽回应称，美国国会重提有关涉港议案，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政，中方对此强烈不满和坚决反对。

耿爽表示，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民的各项权利和自由依法得到充分保障，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。

耿爽还说，美国是香港主要贸易伙伴之一，香港的繁荣稳定符合美国的利益，搞乱香港对美方没有任何好处。中方奉劝美方有关人士尊重基本事实，摒弃傲慢和偏见，立即收回企图干预香港事务的黑手，放弃任何企图搞乱香港的妄想，停止推动审议有关议案，停止干涉中国内政，多做有利于中美互信与合作的事。

最后耿爽强调，中方维护国家主权、安全和发展利益的决心和意志坚定不移，他说，“我们不惧怕任何威胁和恫吓。任何妄想在香港制造混乱、破坏香港繁荣稳定的图谋都必然遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的反对，既不得人心，也不会得逞。“