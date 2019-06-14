蔡英文初选大胜 游盈隆：史上最离奇民调

台湾民进党初选结果揭晓，蔡英文大胜赖清德8.2个百分点，长期发布民调的台湾民意基金会董事长游盈隆13日晚间在面簿发文表示，这是一个史上最离奇、最违反社会大众直觉的总统初选民调，“我们该如何面对？相信或不相信？”

据《中时电子报》报道，民进党13日公布2020初选民调，蔡英文平均35.67%，赖清德27.48%，蔡英文领先8.2个百分点胜出。

游盈隆说，这是一个史上最离奇、最违反社会大眾直觉的总统初选民调，我们该如何面对？相信或不相信？如果我们相信，那是在挑战我们的经验、理性和常识。我们确实不能怎样，除非我们进行民调验票，但当赖清德已经宣布接受民调结果，民调验票已毫无可能。

游盈隆提到，初选民调不等于真实民意，2011年苏贞昌、蔡英文初选民调结果就证明了一切。当苏贞昌、蔡英文初选民调都赢马英九的时候，大选却是蔡英文输马英九80万票。初选民调为何不等于真实民调？机关藏在仓库里。

游盈隆说，当初选民调不等于真实民意的时候，胜利者在庆祝初选胜出的时候，难道一点都不心虚吗？败选者在伤心失望难过之余，或许也只能行礼如仪地说些违心之论吧！真正重要还是在大选，但一家哭比较好，还是一路哭比较好？这是一个值得深思的问题。

他进一步说，经过这次民进党2020初选民调，谁还敢来挑战民进党初选？尤其是有现任者执意参选的时候。赖清德勇气可嘉，不畏横逆，但恐成绝响，这才是民进党最大的悲哀。