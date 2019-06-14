香港前官员等促撤修例 联署增至27名

今天（14日）中午，22名曾经在香港政府或立法机构服务多年的人联署声明，呼吁行政长官林郑月娥撤回修订《逃犯条例》草案，并呼吁现任问责官员及行会成员向特首进谏，若力谏不得，便应该辞职明志，首批联署人数已增至27名。

据《信报》与香港01综合报道，截至今天下午3时，首批联署人数已增至27名，包括曾任宪制事务司的施祖祥及太太施莫美娴，目前有关联署已开放予公众参与。

有份参与联署的黎庆宁表示，现时是时候让香港有一个冷静期，待各人平静后，才再讨论这个具争议的议题，亦不希望再有流血事件出现。

27位联署人包括：

布简琼- 前经济司

朱幼麟- 前立法会议员

余若薇- 前立法会议员

何沛谦- 通讯局前主席

何秀兰- 前立法会议员

李永达- 前立法会议员

李卓人- 前立法会议员

李柱铭- 前立法会议员

李华明- 前立法会议员

李鹏飞- 前行政局首席议员

吴霭仪- 前立法会议员

林巨成- 前立法局议员

施祖祥- 前宪制事务司

施莫美娴- 施祖祥妻子

陈方安生- 前政务司司长

陈家洛- 前立法会议员

殷志明- 大律师

梁家杰- 前立法会议员

张文光- 前立法会议员

单仲偕- 前立法会议员

黄宏发- 前立法局主席

张国柱- 前立法会议员

杨森- 前立法会议员

刘慧卿- 前立法会议员

欧耀佳- 广华医院前顾问医生

Peter LAI（黎庆宁）- 保安局前局长

Alice SIU（黎庆宁妻子黎萧宝珍）- 香港出口信用保险局前总监