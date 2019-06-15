欧盟贸易执委希望特朗普与习近平会晤 以缓解贸易紧张局势

欧盟贸易执委玛姆斯托姆希望美国总统特朗普本月晚些时候在日本举行的20国集团（G20）峰会期间与中国国家主席习近平会晤，以尝试缓解两国间的贸易紧张局势。

据路透社报道，玛姆斯托姆昨天接受采访时表示，如果他们会晤，她认为全世界都会认为这是个好主意。“至少存在紧张局势升级有所缓和的可能性，以及两国正在进行对话的事实，对全世界来说都是一个好兆头。”

但她补充说，美中之间的问题不会在大阪完全得到解决。

自去年以来，中美两国一直陷于贸易争端中，双方对彼此进口产品针锋相对地征收关税，华盛顿方面试图向北京施压，迫使其改变商业政策。上月紧张局势升级引发了对可能引发全球经济衰退的全面贸易战的担忧。

玛姆斯托姆说，虽然欧盟认同美国对中国许多贸易做法的批评，但主张采取不同的方式，利用世界贸易组织（WTO）来解决争端，并就新规则进行磋商。

她认为，中国需要进行改革并“逐步取消大规模行业补贴”，这不仅是出于意识形态上的原因，也是出于务实的原因，以确保欧洲、美国和其他西方国家的外国投资继续流入中国。

她补充说，通过现有的这些措施，特朗普能够实现的改变有限。

“我们认为，你不可能让中国出现政权更迭。当然，我的意思是，如果我们明天醒来，看到中国已经是一个完全尊重人权的成熟的民主国家，那就太好了。但这不会在明天就发生，也不会因为关税而发生。”

欧盟已与日本和美国联手，试图就WTO有关补贴的新全球规则达成一致，新规则需要包括中国在内的其他成员国同意才能生效。WTO共有164个成员国。

“我们正在取得非常、非常重要的进展。我们正在撰写新的法律文本，或者一些还不存在的议题的提案文本，”她说，但没有提供提案的细节。

已经举行了六次部长级会议，且玛姆斯托姆说，她希望今年夏天之后会再举行一次会议，以达成协议，或非常接近达成协议。她将于11月卸任。

特朗普尚未决定是否对欧洲进口汽车征收关税。玛姆斯托姆表示，她的回应是“向本届政府、参议院、商界和其他所有人解释”，美国有42万个就业岗位依赖于欧洲在美国的汽车生产。

但她表示，欧盟不会同意限制出口，根据WTO规则，这是非法的。