美国暂停在WTO对中国知识产权政策的起诉

世贸组织（WTO）昨天透露，美国与中国已同意暂停DS542（《中国——关于保护知识产权的若干措施》）争端解决小组的程序，但没有说明中止诉讼的理由，暂停时间至2019年12月31日。

据21世纪经济报道消息，上述争端解决小组于2019年1月16日成立，回应2018年美国在WTO对中国提起诉讼，要求就涉及保护知识产权的某些措施与中国进行磋商的要求。

根据WTO向21世纪经济报道提供的信息，2019年6月3日，专家组收到美国的请求，要求将专家组在《中国——关于保护知识产权的若干措施》(DS542)中的工作暂停至2019年12月31日。在2019年6月4日的信中，中国同意美国提出的暂停诉讼的请求。在答复专家组的一项询问时，当事各方表示，专家组应将这项请求视为根据《关于争端解决规则与程序的谅解》（DSU）第12条第12款的含义暂停专家组工作的请求。

根据DSU第12条第12款，专家组可随时应起诉方请求中止工作，期限不超过12个月。如发生此种中止，本条第8款和第9款、第20条第1款以及第21条第4款所列时限应按中止工作的时间顺延。如专家组的工作已中止12个月以上，则设立专家组的授权即告终止。

专家组在2019年6月11日批准美国的请求并暂停工作。

WTO方面对21世纪经济报道表示，美国未说明中止诉讼的原因。

另据路透社报道，目前尚不清楚暂停是否意味着中美贸易关系的解冻。预计本月晚些时候，中国国家主席习近平和美国总统特朗普将在日本20国集团(G20)峰会期间会晤。

