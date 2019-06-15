库德洛：中美无峰会将有后果

（早报讯）20国集团（G20）峰会本月底在日本大坂举行，美国国家经济委员会主席库德洛受访时，重申特朗普总统希望与中国国家主席习近平见面，警告若无法实现会有后果。

库德洛表示，中美双方尚未正式安排在G20峰会会晤，但特朗普表明盼与习近平会面，会关注进展。他又称，中美双方不可能有称得上平衡的贸易协议，因为两国的关系并不平衡。他认为中国在贸易战承受的整体经济伤害比美国更大。特朗普受访时称，即使习近平不出席G20也没有关系，最终也会签署贸易协议。

中国商务部周五宣布，即日起调整对原产于美国及欧盟进口的无缝钢管的反倾销税率，税率为57.9%至147.8%。商务部指，北京不会在美国的极限施压下屈服。

包括美国零售巨头沃尔玛在内、逾600间美国企业联署写信给特朗普，指向中国货品加征关税，损害美国企业及消费者利益，敦促特朗普放弃征税并重回谈判桌。

此外，中美贸易战胶着之际，美国特朗普政府向世界贸易组织（WTO）暂停指控中国没有保护美国公司知识产权的投诉。

WTO表示，已批出将跟进工作暂停至本年12月的请求。按一般程序，WTO调查投诉后，若投诉一方投诉成立，将可向另一方征收关税。WTO的声明没有解释美国暂停投诉的原因。