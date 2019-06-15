港媒：林郑将在今天下午3时会见记者

香港媒体称，特首林郑月娥将在今天（15日）下午3时会见记者，预料将宣布暂缓《逃犯条例》修订。

综合香港《星岛日报》、香港电台和商业电台等报道，专责香港事务的中共中央港澳协调小组组长韩正近日就《逃犯条例》修订事件南下深圳，并与特首林郑月娥商讨。林郑在衡量各种因素后，决定暂缓修例，重新咨询，预料今天（15日）下午将宣布暂缓修例。香港特首林郑月娥昨晚深夜召开全体司局长会议，在昨晚10时30分急召三司13局局长开会商讨决定，至接近午夜12时才完成会议。在一个半小时的会议中，林郑除了交待有关决定的考虑因素外，并商讨今天召开记者会须注意的事项。

《南华早报》早前引述消息人士指出，暂缓修例声明最早在下午较早时分公布。

香港无线新闻早前也称，林郑月娥今早也约见个别行政会议成员，并将在中午约见全体建制派议员。

消息人士指出，这次暂缓修例决定是希望有关《逃犯条例》的修订能够回归理性，让政府有时间听取民意，但强调并非撤回条例草案，有关堵塞漏洞的工作会继续进行。

香港商业电台早前引述消息来源指出，林郑月娥早上与建制派立法会议员会面，解释最新情况。来自建制派的自由党党魁钟国斌和中国全国人大代表、实政圆桌议员田北辰今天对此在香港电台节目上说，未从港府收到有关暂缓《逃犯条例》修订的消息。曾提出要暂缓修订的田北辰更说，不知港府是否视他为建制派，但他也表明有透过中间人与北京沟通，并有发信息予特首表达意见，但对方无回应。田北辰认同要重新咨询《逃犯条例》修订。

钟国斌认为，若果港府让步，这可以平息外界的愤怒，估计这会是永久的暂缓，并认为这与完全撤回无分别。