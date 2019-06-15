港特首林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》

香港特首林郑月娥今天（15日）宣布，暂缓修订《逃犯条例》，收回二读预告，并在回答记者问答时强调不会撤回修例。另针对会否兑现“因主流意见下台”的选举承诺，林郑月娥未有正面回应，仅称政府很努力修补社会撕裂。

综合香港媒体报道，香港行政长官林郑月娥刚在记者会上宣布，特区政府决定暂缓修订《逃犯条例》的修例工作，并会重新沟通，做更多解说。她说，保安局长李家超今天会去信立法会主席梁君彥，收回修例草案恢复二读辩论的预告，换言之立法会大会的修例工作会暂停，“直至我们完成沟通解说及聆听意见为止”。

香港行政长官林郑月娥在记者会上宣布，特区政府决定暂缓修订《逃犯条例》的修例工作，并会重新沟通，做更多解说。（法新社）

林郑月娥也表示，政府无意就《逃犯条例》修订的解说工作设时限，承诺集成意见后会向立法会保安事务委员会汇报，以及征询议员意见，才决定下一步工作。林郑强调，她与相关官员经已尽了最大努力，但承认解说沟通工作不足，社会出现极分歧意见，支持反对立场鲜明，好多市民有担心疑虑，对修例工作产生猜忌。

《逃犯条例》修订原订于本星期三在立法会恢复二读。但在上周日，数十万港人上街反对修例；至本周三又有大批港人聚集立法会门外，最终演变成严重的警民冲突，警方施放多枚催泪弹。立法会大会前天和昨天皆暂停开会。



林郑月娥表示，政府无意就《逃犯条例》修订的解说工作设时限，承诺集成意见后会向立法会保安事务委员会汇报，以及征询议员意见。（法新社）

林郑月娥在记者会上还说，过去一星期眼见数以万计人游行集会，星期日晚和星期三更有严重冲突，令警员、传媒同工和市民受伤，令人痛心，政府维护法纪的同时，要审时度势，顾及社会最大福祉，令社会回复平静，避免更多执法人员和市民受伤。她说台湾政府已经多次表明绝不会接受在特区政府建议安排下，移交台湾杀人案疑犯陈同佳，修例逼切性或许不复存在。

林郑月娥强调，她和她的团队推出修例的初心，是对香港的热爱和对香港人的关心；又称对事态发展至今，感到十分难过及遗憾，她会接受批评，加以改进，继续与市民同行。

一名香港市民正在酒吧内观看特首林郑月娥召开的记者会电视直播。（路透社）

针对现场记者提问会否兑现“因主流意见下台”的选举承诺，林郑月娥未有正面回应，仅称政府很努力修补社会撕裂，香港在过去两年曾出现相对平静的气氛，表示本届政府都“做到嘢”（都有做到事情）。

她也指出，修例是港府主导的，并称撤回修订《逃犯条例》就等于修例无立足之地。

林郑月娥在开场白最后强调，她和她的团队推出修例的初心，是对香港的热爱和对香港人的关心；又称对事态发展至今，感到十分难过及遗憾，她会接受批评，加以改进，继续与市民同行。（彭博社）

《星岛日报》早前报道，专责香港事务的中共中央港澳协调小组组长韩正近日就《逃犯条例》修订事件南下深圳，并与林郑月娥商讨。林郑在衡量各种因素后，决定暂缓修例，重新咨询。

林郑也在昨晚召开全体司局长会议，在晚上10时30分急召三司13局局长开会商讨决定，至接近午夜12时才完成会议。在一个半小时的会议中，林郑除了交待有关决定的考虑因素外，并商讨今天召开记者会须注意的事项。

香港特首林郑月娥今天透过记者会（15日）宣布，暂缓修订《逃犯条例》。（路透社）

报道也引述消息人士指出，这次决定是希望有关《逃犯条例》的修订能够回归理性，让政府有时间听取民意，但强调并非撤回条例草案，有关堵塞漏洞的工作会继续进行。

另据香港电台也引述消息来源报道，林郑早上及中午分别在礼宾府会见行会成员及全体建制派议员会面，并称这次只是暂缓修订《逃犯条例》但并非撤回，这个立法年度来不及再推，因为需要再作彻底解说。

一名在香港立法院外的示威者拿起手机，收听特首林郑月娥宣布暂缓修例。（路透社）