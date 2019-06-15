中国国务院港澳办：对暂缓修例决定表示支持尊重和理解

香港特首林郑月娥今天（15日）宣布暂缓修订《逃犯条例》后，中国国务院港澳事务办公室发言人说，对林郑月娥的决定表示支持、尊重和理解。

据新华社报道，发言人就香港特区修订与移交逃犯相关的“两个条例（第二个条例是《刑事事宜相互法律协助条例》）”问题发表谈话时，做出上述回应。

发言人说，今年2月香港特别行政区政府启动与移交逃犯相关的“两个条例”修订工作，此举既有利于处理有关香港居民涉嫌在台湾杀人案件的移交审判问题，又有利于堵塞现有法律制度的漏洞，以共同打击犯罪，彰显法治和公义，是必要的、正当的。中国中央政府支持特区政府的修例工作。对于香港近期发生的反对修例的游行集会事件及社会反应，中央政府高度关注。

发言人也说，林郑月娥行政长官今天发表谈话，宣布特区政府暂缓将有关修例法案提交立法会二读审议，以便更广泛地听取社会各界意见，令社会尽快恢复平静。“我们对这一决定表示支持、尊重和理解”。

发言人强调，中央政府对林郑月娥行政长官和特区政府的工作一直是充分肯定的，将继续坚定支持林郑月娥行政长官和特区政府依法施政，与社会各界人士共同维护好香港的繁荣稳定。

该发言人说，香港警队是市民安全和社会安宁的守护者，其执法专业水平享有广泛赞誉。中央政府强烈谴责有关暴力行径，坚定支持警队依法惩治，守护香港法治和社会治安。

此外，中国外交部发言人耿爽今天也表明，中国中央政府对特区政府这一决定表示支持、尊重和理解，将继续坚定支持林郑月娥行政长官和特区政府依法施政，与社会各界人士共同维护好香港的繁荣稳定。

耿爽说，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障，事实有目共睹。保持香港繁荣稳定，不仅符合中国的利益，也符合世界各国的利益。

耿爽也强调，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。中国维护国家主权、安全和发展利益、维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。