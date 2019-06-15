香港中联办：中国中央对林郑一直高度肯定和充分信任

中国中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室（简称“香港中联办”）负责人今天（15日）对香港特首林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》指出，中央对林郑一直是高度肯定和充分信任的，并称中联办将一如既往地坚定支持林郑和特区政府依法施政。

据新华社报道，发言人指出，林郑宣布暂缓《逃犯条例》修订工作，以开放态度全面聆听社会意见，“我们对林郑月娥行政长官的这一决定表示支持、理解和尊重”。

负责人表示，特区政府此次提出与移交逃犯相关的“两个条例”修订工作，是为了填补现有法律漏洞，彰显社会公义，具有正当性和必要性。我们坚决反对外部势力干预香港事务，强烈谴责少数人的激进暴力行为，坚定支持香港警方依法维护香港法治、社会安定和市民权益。我们相信香港社会一定能够通过理性讨论，准确理解修例内容，广泛凝聚社会共识，为维护香港的法治形象而共同努力。

负责人强调，林郑月娥行政长官上任两年来，始终秉持“志不求易、事不避难”的原则，带领特区政府依法施政、积极作为，中央对此一直是高度肯定和充分信任的。中央政府驻港联络办将一如既往地坚定支持林郑月娥行政长官和特区政府依法施政，维护香港社会的法治秩序和保障香港市民的合法权益，守护好这个繁荣稳定的共同家园。