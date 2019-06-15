台陆委会吁台港守护法治人权等价值 为青年世代缔造希望前景

台湾陆委会今天（15日）对于香港特首林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》时，呼吁台港两地共同守护法治、人权等价值，为青年世代缔造希望前景。

据陆委会发布的新闻稿，陆委会称在香港巿民抗议之后，港府宣布暂缓修例，悬崖勒马，并称将持续密注后续发展。

陆委会指出，台湾方面不可能同意“侵害人权自由及国家主权”的《逃犯条例》。，并称修例是企图将台港司法互助问题纳入“一个中国”框架处理，不仅侵害人权自由，也侵害台湾方面的主权，“我们坚决反对这种披着司法外衣的政治图谋”。

陆委会也谈及香港男子陈同佳去年涉嫌在台北谋杀女友后返港的事件。新闻稿指出，台湾方面自始即展现诚意、善意与同理心，呼吁港府回应台湾前所提出之司法互助请求，共同厘清管辖权及案情，相信将有助解决个案，还给受害者家属公道。台湾始终秉持平等、尊严、互惠及保障人权的原则下，与世界各国或司法管辖区进行各式司法合作，“长期以来我们也积极考虑建立台港司法互助机制，以实现公义、从根本解决问题”。

新闻稿也提及，香港的安居乐业与繁荣稳定，是香港民众和国际社会的共同期盼。这次香港巿民所展现出来守护自由的决心与勇气，让陆委会感动且敬佩。“我们希望港府续体察民情、倾听民意，珍惜香港法治与自由人权价值，为香港的长远发展奠定良好基础。台港也应共同守护法治、人权，为青年世代缔造希望前景。”