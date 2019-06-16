中国愿加大德国猪肉进口量

德国食品和农业部长尤莉亚•戈洛克内尔（Julia Klöckner）本周携经济代表团访问中国四天，于周四（13日）与中方签署了扩大气候和农业合作意向书。戈洛克内尔此行重点是促进双方环保农业和友待动物农业的合作项目。双方还将加强食品安全等多个领域的合作。

据德新社报道，中国愿意加大对德国猪肉的进口，并且可能很快将开放对德国牛肉的进口。

戈洛克内尔13日在北京和中国农业农村部部长韩长赋会谈后表示，中方发出了愿意重新从德国进口牛肉的良好信号。自欧洲疯牛病后，德国牛肉一直在中国受到禁止。韩长赋表示，他将为中国允许进口德国，还有法国和爱尔兰牛肉而努力，并和海关协商。

由于受到非洲猪瘟的影响，中国对加大德国猪肉进口表示了很大兴趣。猪瘟今年可能将夺去中国20%，也就是说，四亿只猪的生命。猪肉供应紧缺和价格上涨已带来民心不稳定。戈洛克内尔说，中方多方请求德国扩大对中国的猪肉出口。

双方还愿意扩大农业科技领域的合作，并谈及农业技术转让。但这位基民盟政治家表示，德方不会单方敞开知识的大门，中方也必须愿意敞开他们的科研成果。

戈洛克内尔还要求中方扩大德国苹果，小麦，家禽等产品进入中国市场的渠道。

戈洛克内尔表示，她不会不惜一切代价追求和中国的贸易，而是会注重一些重点。比如，注重农业和林业经济的可持续发展。她还建议中国采取新的养土政策，保养土地，减少施肥和打农药。她说，中国已经意识到，自己施肥太多。中国施肥是德国的三倍。而且，中国的土地养料耗尽，且受到污染。所以，中国很看好德国农产品。戈洛克内尔说，“中国愿意向我们学习，也必须这样做，以改善形象，并增强可持续性。”