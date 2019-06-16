中移动公布核心网5G大单 华为中标数量最多

据新京报报道，近日，中国移动公布《2019年核心网支持5G NSA功能升级改造设备集中采购单一来源采购信息公告》，华为、中兴、爱立信和诺基亚成功中标，其中华为的中标数量最多，是此次5G采购大单的赢家。

根据中移动采购与招标网显示，中移动本次集采需升级现网450套MME设备支持双连接、承载迁移、流量上报和安全等功能，升级现网681套SAE-GW设备支持流量上报等功能，并对现有EPC核心网SAE-GW设备补偿流量处理硬件。

公告披露，在MME设备招标上，华为、中兴、爱立信和诺基亚的中标数量分别为219、22、153和56套；在SAE-GW设备上，华为、中兴、爱立信和诺基亚的中标数量分别为369、21、231和60套。

6月6日，工信部向中国移动、中国电信、中国联通和中国广电颁发5G商用牌照，5G正式开始在国内落地。中移动方面表示，计划在今年9月底前在超过40个城市提供5G服务。在今年3月的业绩沟通会上，中国移动副总裁兼财务总监董昕表示，公司的5G会按投资节奏等适当控制，初步预期投入3万到5万个5G基站，具体5G建设涉及金额要视设备成熟度等再作测算。他表示，加上5G预商用投资，今年中移动的投资规模不会高于去年的1671亿元。