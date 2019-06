(香港路透电)与中国领导层有联系,并定期与高层官员会面的消息人士透露,自香港发生反修订《逃犯条例》示威游行冲突后,北京认为港府在事态处理方面“表现不好”,指情况若无法回转,“后果不堪设想”(The outcome doesn't bear thinking about)。

这名匿名人士表示,北京现在“严重怀疑”林郑月娥的能力(Beijing now had severe doubts about Lam’s capabilities),但路透社就此致询国务院及中联办时均未得到立即回应。

报道也引述香港退休高官Joseph Wong,表示对于北京对修例态度的大转弯感到“难以致信”,他相信港府在坚持修例上已经站不住脚(untenable),因此才导致韩正周四与林郑月娥在深圳会面后重新评估情况。

而伦敦亚非学院的学者曾銳生(Steve Tsang)则相信林郑月娥担任香港特首一职“时日无多”。他说:“北京不能马上让林郑下台,因为这将被视为在示弱,在此之前必须有一段适当的过渡。”