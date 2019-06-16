韩国瑜为骨痛热症经费深夜驳台湾行政院

台湾高雄市长韩国瑜 13日参加台湾行政院会，向政院争取骨痛热症（登革热）防治经费。台湾行政院在15日指高雄市申请经费的公文没有送到，无法拨款。韩国瑜今天（16日）凌晨在面簿发表文章《中央政府要搞你，防疫补助在哪里？》，称高雄是依循前例申请补助，并发问“行政院到底是为什么要这样卡我们？”

据韩国瑜面簿发布的文章，他表示高雄市政府“年初就预判今年骨痛热症疫情可能面临严峻挑战，需要及早因应扩大防疫强度，因此在2月19日以及5月21日两次的行政院重要蚊媒传染病防治会议上都有提出疫情分析及需求请求补助，“ 但是中央都不同意”，因此他才会在出席行政院会时提出需求。

韩国瑜称，过去三年，市政府只需透过管道取得共识，台湾行政院就年年都同意高雄市政府提列核拨补助，唯独今年“跟我们要东要西就是不肯同意？”，“事后才来说我们‘表格简陋’”。

韩国瑜还拟了一个“简陋的表格”，列出“年度公文申请时间”、“申请金额核定时间”和“补助金额”，表示“依循前例申请补助，申请金额并没有比前三年多”，并发问，“行政院到底是为什么要这样卡我们？”

最后韩国瑜“恳请中央不要再因人设事”，呼吁“以高雄市民健康福祉为至要，即刻拨款”，“不要再玩这些行政关卡、文字游戏”。