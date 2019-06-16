港官员承认若继续修例不利建制选情

港府修订《逃犯条例》引发连日来大规模示威和市民包围立法会，事件最终酿成警方使用催泪弹、布袋弹和橡胶子弹镇压。香港特首林郑月娥昨（15日）就宣布暂缓修例，重新咨询，并且不设时限。而香港基本法委员会副主任谭惠珠出席《有线电视》节目时表示，支持及欢迎决定，形容暂缓修例是“最好的选择”及“中庸之道”，让政府可继续聆听民意。

据香港01报道，谭惠珠指，目前《逃犯条例》空洞化，是“纸老虎”，有需要修改，认为暂缓是中庸之道，能让政府吸收各界意见。

出席同一个节目的自由党荣誉主席田北俊和民主党立法会议员涂谨申则有不同意见。

田北俊表示，修例处理方式，不应该涉及扩大适用范围到中国大陆，表示“市民最大不认同，是源于香港法治和内地差异很大”。他指，虽然香港与内地关系越来越密切，跨境犯罪机会多，但香港并非已变成“逃犯天堂”；又认为今次修例应被撤回，或永久性暂缓。

涂谨申强调，政府要处理的是政治信心问题，“修例讲了20年，都听不到。市民一路反对，大律师公会、律师会都反对，社会对你（政府）没有信心，现在暂缓只是唔汤唔水（进退两难）。”他指，暂缓恢复二读后，政府只需12日即可重上立法会，政府今年不做，市民亦会担心明年会立法，只有撤回，社会才能较心平气和气氛去讨论，而非有“刀在颈上”的感觉。