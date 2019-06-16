台湾大台军舰曝军纪事件 七人记大过

今年1月24日，台湾海军大台军舰官兵在左营军港外散宿，部分官兵”续摊“前往有女陪侍的 KTV狂欢，有人在烂醉下全身脱光和酒国小姐载歌载舞，被录影检举。今天（16日），台湾海军舰队指挥部核予涉案七名官兵大过以上处分。

据联合新闻网综合报道，台湾海军舰队指挥部上午表示，192舰队所属大台军舰黄姓上尉等七人，1月下旬休假期间，涉足不正当场所，经单位官兵于6月上旬反映，舰队部即展开全案调查，核予涉案人大过以上处分，考核列为汰除对象。

海军舰队指挥部强调，针对近期肇生重大军风纪案件，全面要求各级部队加强军法纪教育及部管理作为，并清查凡不遵法令或违反禁令者，均秉清流作法，一律严惩汰除决不宽贷，以确保内部纯净。

台湾国民党团总召曾铭宗表示忧虑，他指出此事件将重创台湾海军形象，不但影响战力，更影响民众对军人的形象及好感度，募兵后续将难以推动。

台湾国民党立委江启臣也表示，每年台湾立法院国防外交委员会，对于国防部国防安全和防卫的军购需求，都不分朝野站在支持的立场，但是购买再多精良的武器，军纪却是如此的涣散。

江启臣向蔡英文及台湾国防部发问，“一个只有武器、没有军纪的部队，还能打仗吗？国人还能期待吗？” ，并且呼吁“蔡总统应好好整饬军纪，别只顾着连任做政治操作，要保卫中华民国不是只靠呛声，而是做好军队的自我训练和军纪要求”。