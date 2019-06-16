中国已建立500余个县级创伤救治中心

为了提高创伤救治水平，降低严重创伤的死亡率及致残率，中国已经建立了500余个县级创伤救治中心，创伤救治体系不断完善。

据新华社报道，今天（16日），中国成都召开了第三届国际危急重症急救高峰论坛。北大人民医院院长、中华医学会创伤学分会前任主任委员姜保国介绍，2016年9月，中国从事创伤救治的100余家医疗机构、500余名创伤救治专业人员联合成立了“中国创伤救治联盟”，整合现有的医疗机构相关专业人员，优化创伤急救流程，制订严重创伤救治规范，建立了符合中国国情、能满足地方需要的区域性交通创伤救治体系，促进中国创伤医学的发展。

姜保国说，“以前，很多县域内因交通意外造成的严重创伤患者，因为当地缺乏创伤救治中心，不得不转院到大城市救治，在转院过程中容易耽误治疗，危及生命。现在，有了县级创伤救治中心，病人入院后，相关专家立即开展紧急抢救，大大节省了救治时间。”

中国国家卫生健康委员会医政医管局副局长焦雅辉说，“中国创伤救治联盟”致力于严重创伤救治模式的研究和推广，并构建了以综合医院为核心的区域性创伤救治体系，使创伤死亡率下降了40%。目前，国家卫生健康委员会正在加强资源整合，在全中国推广这种创伤救治体系的建设。