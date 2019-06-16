海峡论坛开幕 国民党副主席曾永权会见大陆政协主席汪洋

第十一届海峡论坛16日上午举行大会开幕式，国民党副主席兼秘书长曾永权于会前率参访团成员，会见中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋。曾永权在谈话中主张“求同存异、两岸和平、讲信修睦、民生为先”的原则，并以“为人民谋福祉”作为最终依归。

综合联合报报道及国民党中央文告消息，曾永权在谈话中首先强调九二共识对于两岸关系和平与稳定发展的主轴。他指出，目前两岸交流形式“有些停滞”，但回顾自2005年连战与胡锦涛会面以来的两岸关系，可以发现两岸之间“纵然跌宕起伏，但却总能拨云见日”，其中关键就在于双方都能坚持与珍惜九二共识。

曾永权表示，近期两岸关系的重要转折在于国民党在2016年总统选举中败于民进党，不点名指出民进党上台，导致两岸交流遇到重大阻碍。他也重申国民党“坚持九二共识、反对台独的立场始终不变”，并表示党主席吴敦义多次主张“求同存异、两岸和平、讲信修睦、民生为先”的原则，并以“为人民谋福祉”作为最终依归。

曾永权也指出，就当前形势而言，随着全球对立冲突升高，两岸关系似乎暂时难以和缓；而选举逐渐白热化，九二共识必然再度成为选战焦点，要面临各种考验，未来半年对于国共两党都有需要积极面对的严酷挑战。

他向汪洋提出包括持续推动两岸交流对话、加强保障台商权益及扩大两岸在国际良性活动的参与三点期待，期望北京能慎重对待，共创双赢。

而汪洋则指出，虽然民进党当局极力阻挠海峡论坛，但今年报名参加论坛的台湾人士超过万人，胜过以往任何一届，说明“民意不可违，大势不可挡”。

汪洋也表示今年举行海峡论坛由三个大背景，分别是中共总书记习近平1月2日在“告台湾同胞书”40周年纪念大会提出和平统一的五点政策主张，在海内外引起强烈的回响；中华民族复兴的竞争中，让美国产生“极度焦虑”，在各方面企图遏止大陆发展；台湾将要进行大选，台湾当局极度想打“两岸牌”，想利用外国势力阻挠两岸经济交往、民间交流。