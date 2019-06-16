台湾有团体组织集会声援香港反修例示威 主办方称超过五千人参与

据台湾《自由时报》报道，台湾有团体今天组织集会，声援港人反对修订《逃犯条例》的示威行为，黑衣人潮聚集在台立法院外，主办单位宣布现场集会人数已经突破5千人。

“在台香港学生及毕业生逃犯条例关注组”、台湾公民阵线与台湾青年民主协会等团体，今天号召台湾社会各界关心香港的人们与在台的香港人，于立法院群贤楼外举办“撑香港，反送中”集会。

活动于下午2点正式开始，2点前，立法院外济南路群众已坐满前半路段，仍不断有身穿黑衫的人们加入。参与的人们高举标语，包括红底的“反送中”、黑底红叉的“拒绝一中、拒绝和平协议”、与黑底白拳头图样的“台湾撑香港”，高喊“撑香港，反送中！”

主办单位在活动一开始宣读诉求声明。重申对港府的三个诉求，包括：谴责港府暴力镇压和平抗争，呼吁警方追究责任；要求港府承认612和平示威并非“暴动”，应释放被拘捕的抗争者，并停止司法追诉；要求港府“撤回”逃犯条例，而不只是暂缓。

主办单位对台湾政府也提出诉求，要求立法院发表“反送中声明”，反对将台湾人移交中国大陆；呼吁台政府与议会应针对庇护港澳政治难民设立具体配套；呼吁政府与议会针对香港公务员、警察及“中资具重大影响力”的港资来台进行严格管制；呼吁台湾与各国政府共同检视香港民主、人权、法治状况，阻止中国大陆“伤害香港”。

主办单位也呼吁台湾各政党与总统参选人，明确承诺拒绝“一中和平协议”，在面对中国大陆政府的场合，并应提出“人权诉求”并“反对送中条例”。