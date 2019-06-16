台湾近万民众上街 声援香港反修订《逃犯条例》游行

为了支持香港反修订《逃犯条例》游行，有民间团体与在台港人今天下午在台湾立法院旁济南路，举办“撑香港，反送中—我在台湾反对‘逃犯条例’修订”活动。活动吸引大批年轻学生参加，现场粗估有近万人到场响应，警方为避免有冲突事件发生，也派员到场维安并在周边道路进行交管。

《自由时报》引述台警方，指活动在今天下午2点开始，预计到下午5点结束，不过今天中午过后就陆续有群众到场，他们大多身穿黑色衣服响应活动诉求。

主办单位对香港政府有三项诉求，分别是谴责港府暴力镇压和平抗争并追究警方责任、要求港府撤回《逃犯条例》、要求港府释放被逮捕的抗争者并停止司法追诉。

除此之外，主办单位也希望台湾政府应发表反对修例声明，反对将台湾人移交大陆；呼吁政府与国会应设立庇护港澳政治难民之具体配套；呼吁政府与国会，针对香港公务员、警察及“中资具重大影响力”之港资来台进行严格管制；呼吁台湾与其他国家政府共同检视香港民主、人权、法治状况，阻止大陆伤害香港。

主办单位在活动中以中文、粤语和英文宣读诉求声明，同时带领台下群众呼喊口号，现场群众不仅高举海报、标语声援，群众不畏烈日，以具体行动声援香港游行，截至目前为止，现场仍有近万民群众持续声援。

警方说，为避免有部分群众过度激动出现脱序行为，此次活动中已派警力活动现场进行维安、交通管制，并将视现场情况延后或提早结束。