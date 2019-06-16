芬兰军方首次购买150架大疆商用无人机 装备地面部队

芬兰国防部队将首份商用无人机订单交给中国企业大疆，供采购150架大疆御（Mavic Pro）Platinum无人机，将装备给地面部队使用。

据芬兰媒体《赫尔辛基新闻报》13日报道，

芬兰国防部官员Jani Kortesluoma表示，芬兰武装力量招标采购150架具有摄影功能的无人机，订单金额为27万欧元（约41.6万新元），交付期为2019年至2020年间。

报道称，选中的无人机型为大疆公司生产的御（Mavic Pro）Platinum，重700多克，滞空时间约30分钟。这也是芬兰国防军第一次采购商用无人机供地面部队使用，此前采购的是以色列Orbiter无人机和瑞士Ranger无人机。

位于北欧的芬兰并不是北约成员国，军队在武器选择方面也不太和北约统一步调，是北欧主要国家中唯一大规模使用过俄制武器的国家。芬兰国防军曾装备过米格-21比斯型歼击机、米-8系列直升机、“山毛榉”地空导弹等一系列俄制武器。

大疆是全球最大的商业无人机制造企业，市场占有量近80％。各种版本的“御”系列无人机已经销售了三年。

美国国土安全部（DHS）5月20日曾警告美国企业，中国制造的无人机有潜在风险，可能将收集到的敏感飞行数据送回制造商，并被北京访问浏览。但有关警告并没有指名有威胁的无人机品牌。