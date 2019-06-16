蔡英文：韩国瑜过去言行让人有疑虑 须接受检验

针对高雄市长韩国瑜昨于云林造势大会上表示，若他当选总统保证一国两制绝不会在台湾实现，“除非Over my dead body”，引发热议，台湾总统蔡英文16日受访表示，韩国瑜过去有一段时间的言行，让人民有疑虑、不安，这也是韩必须接受人民检验的地方。

据《自由时报》报道，蔡英文16日上午赴台北市大同区普愿宫参拜，针对韩国瑜喊拒一国两制言论，她表示，台湾政治人物要有基本原则，对内在民主机制下有竞争，但对外必须一致。她希望大家能够秉持这个原则进行民主竞争，“一国两制不可行的”，这是长久以来的认知，她希望所有政治人物都能秉持坚定、一致的对外立场。

尽管韩国瑜喊出拒一国两制，却曾在3月赴港澳时进入香港中联办密谈，蔡英文也说，韩国瑜过去有一段时间的言行，让人民有疑虑、不安，这也是韩必须接受人民检验的地方。

此外，韩国瑜近日因高雄市登革热疫情杠上中央，昨深夜并批“看我草包没关系，也看扁高雄市民”，蔡英文表示，政府对高雄市民存有一份非常疼惜的心，对高雄的建设和人民福祉也倾全力协助，“绝对没有所谓卡关或是其他问题”。

蔡英文并说，希望韩国瑜把多一点时间和精力放在市政上，毕竟韩国瑜背负很多投票给他的高雄市民的期待。