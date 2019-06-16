或涉美化国民党 《八佰》上海电影节被禁

中国上海国际电影节在15日开幕时，原定放映讲述抗战时期八百壮士坚守四行仓库的电影《八佰》却因“技术原因”取消播映。外界质疑，电影被指涉嫌美化国民党及多次出现青天白日旗，才是问题所在。

综合台媒及海外媒体报道，由中国导演管虎指导的影片原定15日在上海国际电影节播放，但《八佰》官方微博14日晚间却发布取消播映的消息，并称是“技术原因”。

而在早前的6月9日，中国红色文化研究会在北京举办电影创作倾向问题学术研讨会，与会人士一致认为，把《八佰》作为庆祝中共建政70周年的“献礼片”并于“国庆”期间播放很不适宜。

根据研讨会纪要，有关专家学者及各界人士共17人出席这次会议，会议由中国红色文化研究会会长刘润为主持，出席人员包括中国作协前党组成员郑伯农、社会评论家司马南，以及数名退役解放军将领等。

解放军总参谋部宣传部前领导、大校王立华批评，《八佰》用历史碎片掩盖历史的本质真实，对国民党的抗战做了严重违背历史事实的美化。这种偏离历史唯物主义的创作倾向，是不应当受到鼓励的。 根据报道，与会人士谴责，《八佰》不应热烈渲染国民党青天白日旗的庄严和神圣，这会伤害中国人民特别是为建立“新中国”的“老战士”的感情、都是对于“中华人民共和国”的严重亵渎