港行政会议成员：相信林郑是真心道歉

香港政府发言人昨晚发文告回应游行，指出特首林郑月娥向市民致歉。对此，香港行政会议成员林正财表示，相信林郑月娥是真心道歉，“不是见到游行好多人、委屈之下道歉，而是真心反省成件事，向市民道歉”。

据《明报》消息，林正财也不认同有政府消息人士称特首是“放下身段”道歉，表示“林太（林郑月娥）从来都无身段、无野心”，昨晚特首致歉“绝对不是官样文章”，他相信林郑未来一两天，会再见传媒交代。

政府消息人士昨晚较早时表示，特首今次已“放下身段”道歉，希望游行人士尽快散去。林正财接受《明报》查询时对此并不认同，因为他认识林郑多年，“林太从来都无身段、无野心”，形容林郑在政府多年，或给人感觉“官味、有精英气焰”，但强调对方真心想为香港好。他说：“她（林郑月娥）是阿妈心肠，不是阿妈心态”。

林正财强调，明白市民的观感与落差，但绝对相信特首会带领管治团队作深刻反省，“是否在政治环境下，听不到市民心声？相信林太真的会深刻反省”。他表示，这几天有与林郑沟通，感觉林郑都认为政府在事件上做得差、令社会撕裂，“是真心对香港、对市民不好”，他认为昨晚的政府声明，特首致歉“绝对不是官样文章”。

另外，行政会议召集人陈智思说，林郑上任两年多以来，做了很多好事，也一直想为香港做事，但对于今次修例引发社会很多误解感到可惜。