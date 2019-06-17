环时：华盛顿为香港设置新陷阱 其心可诛

中国《环球时报》今天（17日）就美国参议院上周推出的《香港人权与民主法案》草案发表社评，指责华盛顿为香港设置新陷阱，其心可诛。

社评称，美国国会的做法非常阴毒，这是要把香港变成对中国大陆施压的新杠杆，很想给当前的香港局势火上浇油。

社评接着提到，如果把香港比喻为一个被外人“领养”或者说“拐走”的孩子，当这个孩子回到亲生父母身边时，真正关心孩子的人士，会给这个孩子随身带过去一些好的条件，决不会撺掇他“跟亲生父母死磕”。

文章指出，如果从利益的角度看，今天只有中国大陆与香港的利益是真正绑在一起的，“看到香港出骚乱，我们的心很疼”。

文章也呼吁香港社会，现在是与中国大陆社会“真正团结起来，共同对付美国战略阴谋和操弄的时候了”。

全文如下：

美国参议院周四推出了“香港人权与民主法案”草案，众议院版本计划在美国时间星期五推出。该法案的核心内容是要求美国政府每年认证香港的自治状态，主要是检视香港的人权和民主标准，从而决定是否维持香港所享有的特殊待遇，这个待遇是指美国把香港作为一个独立关税区来对待。

换句话说，目前的中美关税战对香港不造成直接影响，但如果取消香港的独立关税区待遇，情况就会发生变化。

美国国会的做法非常阴毒，这是要把香港变成对中国大陆施压的新杠杆，同时试图挑拨香港民众对内地社会的怨气，制造北京威胁到香港独立关税区地位的虚假印象。他们很想给当前的香港局势火上浇油。

自从香港回归祖国以来，西方有些人就从没有真心为香港好过。如果把香港比喻为一个被外人“领养”或者说“拐走”的孩子，当这个孩子回到亲生父母身边时，任何人如果真正关心这个孩子，会怎么做呢？

第一，给这个孩子随身带过去一些好的条件。我们可以善意地想，中英当年有过的谈判中，英方或许有这个意思，尽管实际上英方最关心的是如何在香港保存它的利益。“一国两制”某种意义上就是考虑到香港“被强行领养”的那段经历，基本法赋予香港社会的民主条件要远大于港英时期的所谓民主。要知道，那时的港督是英国派来的，而今天的特首是香港人依法选出来的。

第二，如果西方以香港曾经的“养父母”自居，在这个孩子回到亲生父母身边之前和之后一段时间，该对这个孩子说什么呢？真心爱这个孩子的人一定会告诉他：要好好和亲生父母相处，要与新的环境采取积极配合的态度。爱这个孩子的人决不会撺掇他“跟亲生父母死磕”。

但是英国从一开始就试图破坏香港回归后与祖国的关系。末代港督彭定康在离开香港时制造了一系列香港与中国内地冲突的茬口。香港回归后，美国不断加强插手香港事务，鼓动香港反对派与中国内地闹。这样的挑拨煽动反映了一种阴暗的心理：既然香港不是西方的了，那么就把它变成一个中国的麻烦，香港乱了，毁掉了，难受的是中国，又与西方何干？

现在美国国会又制造出取消香港独立关税区的机制性威胁，这就好比美国把香港作为一个婴儿举起来威胁中国大陆：不答应我的条件，我就把他摔了。它在毁香港，却要置中国大陆于“不仁不义”的位置，真是其心可诛啊。

如果再从利益的角度看，今天只有中国大陆与香港的利益是真正绑在一起的。香港就是大陆身上的一块肉，我们真心盼香港好。看到香港出骚乱，我们的心很疼。可以肯定，美国那些议员们嘴上说被香港人“感动”，但他们心里乐开了花。他们唯一遗憾的是：香港怎么还没有出流血事件啊？他们巴不得香港局势接下来更恶化，并为此极尽所能。

今天的世界局势正在深刻变化，美国已视中国为头号战略竞争对手。华盛顿哪还有心思真正关心香港社会的福祉？谈到香港时，他们满脑子就是如何通过这个地方进一步牵制中国。这个时候香港民众如果不充分警惕华盛顿的这一考量，就很容易掉进美国的陷阱，做了美方遏制中国的炮灰。

如今到了香港社会与内地社会真正团结起来，共同对付美国战略阴谋和操弄的时候了。我们不能让美国的离间得逞，不能让它坑害香港找到缝隙和借口。我们要共同打好香港繁荣的保卫战，这不仅是香港民众、也是全中国的利益所在。

请香港同胞们擦亮眼睛，别上美国政客们的当，别被香港社会上少数激进反对派绑架。内地社会与香港同胞血浓于水，面对国际上的大风大浪时，除了众志成城，我们别无选择。