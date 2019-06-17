中新社谈《逃犯条例》修订事件：各方宜应畅所欲言 大方理性表达意见

中新社昨晚（16日）就香港《逃犯条例》修订事件发文，呼吁随着特区政府暂缓修例工作，各方宜应畅所欲言，大方理性表达意见，凝聚更广泛的共识。

这篇题为《理性对待修例 维护香港法治》的文章也提到，策动不明就里、对修例一知半解的普通市民上街，“比拳头”“秀肌肉”，让人难免怀疑其背后政治目的，即摧毁特区政府管治权威，破坏香港与中国大陆关系，攻击中国中央政府。

全文如下：

两日来，香港各界对特区行政长官林郑月娥决定暂缓修订与移交逃犯相关的“两个条例”，纷纷表达支持。国务院港澳办、香港中联办等也对这一决定表示支持、尊重和理解。

林郑月娥本月15日发表谈话，宣布特区政府暂缓将有关修例法案提交立法会二读审议，以便更广泛地听取社会各界意见，令社会尽快恢复平静。

无疑，林郑月娥的决定，是期待香港社会各界有更多的理性表达，共同推进法治进步。

当前，对待修订与移交逃犯相关的“两个条例”，香港出现不同的声音，认同者联署表达支持，反对者上街游行示威甚至演出骚乱事件。

观察者认为，对此次修例，首先要看待其初衷。

香港特区政府今年2月启动修订工作，4月向立法会提交了《2019年逃犯及刑事事宜相互法律协助法例（修订）条例草案》，以使香港可与尚无长期司法协助安排的司法管辖区展开个案合作。修例旨在处理有关香港居民涉嫌在台湾杀人案件的移交审判问题，同时堵塞香港现有法律制度的漏洞。

目标和方向没有问题，修例也符合香港基本法有关规定，那就应审视修订内容和草案条文。

早前，特区政府向社会大众公布了相关条例草案，并在咨询期内采纳了各界提出的部分建议。条例草案明订了严格限制适用范围的条文，并对移交逃犯程序设置多重限制。

不知反对者是反对草案条文内容或修例目的，还是反对草案进行立法会二读等程序，抑或就为了反对修例。

真理越辩越明。修例正在处于讨论阶段，特区政府暂缓修例工作，社会有了更多讨论的时间和空间，各方宜应畅所欲言，大方理性表达意见，凝聚更广泛的共识。即使修例完成，各方也有机会继续检讨和表达意见，以推动再修订。

此时，策动不明就里、对修例一知半解的普通市民上街，“比拳头”“秀肌肉”，似有难言之隐，让人难免怀疑其背后政治目的——摧毁特区政府管治权威，破坏香港与内地关系，攻击中央政府。在有些人眼里，凡事只要香港与内地、与中央政府沾点边，就反对，即所谓“逢中必反”。

及时修补法律漏洞，更好地预防和打击犯罪，是香港维护法治核心价值的必然要求，亦是香港避免成为“避罪天堂”的责任。合作打击犯罪，亦世所认同。

香港社会各界应把握好沟通机遇，更充分、理性讨论条例草案，定能求同存异，聚同化异，进而达成更大的共识，共同推动香港法治进步。