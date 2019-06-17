屠呦呦团队再披露新成果 合作方昆药集团开盘涨停

针对青蒿素在全球部分地区“抗药性”的难题，屠呦呦及其团队于近期提出应对“青蒿素抗药性”的切实可行治疗方案，并在“青蒿素治疗红斑狼疮等适应症”、中国传统医学走向国际方面取得新进展。受屠呦呦青蒿素研究取得重大突破影响，昆药集团于今天（17日）涨停。

综合新华社和澎湃新闻报道，中国昆药集团股份有限公司开盘以一字板涨停，报9.69元/股（人民币），封单超过100万手。这受益于屠呦呦团队在“青蒿素研究：方面取得的重大突破。

自屠呦呦团队发现青蒿素以来，青蒿素衍生物一直作为最有效、无并发症的疟疾联合用药。但是一旦疟原虫普遍对其产生抗药性，后果将十分严重，全世界科学家都非常担心‘青蒿素抗药性’进一步恶化。

此次，屠呦呦团队在“抗疟机理研究”“抗药性成因”“调整治疗手段”等方面终获新突破，提出新的治疗应对方案：一是适当延长用药时间，由三天疗法增至五天或七天疗法；二是更换青蒿素联合疗法中已产生抗药性的辅助药物，疗效立竿见影。

屠呦呦团队还发现双氢青蒿素对治疗具有高变异性的红斑狼疮效果独特。

屠呦呦团队前期临床观察，青蒿素对盘状红斑狼疮、系统性红斑狼疮的治疗有效率分别超90%、80%。

中国国家药品监督管理局《药物临床试验批件》显示，屠呦呦团队所提交的“双氢青蒿素片剂治疗系统性红斑狼疮、盘状系统性红斑狼疮的适应症临床试验”申请已获批准。该临床试验一期于2018年5月正式启动，设计样本共120例。

临床试验一般共三期，二、三期试验样本量更大，至少还需七到八年。若试验顺利，预计新双氢青蒿素片剂或最快于2026年前后获批上市。

另外，屠呦呦团队成员、中国中医科学院研究员廖福龙等专家撰写的青蒿素等传统中医药科研论著，有望首次纳入即将再版的国际权威医学教科书《牛津医学教科书（第六版）》。业界认为，这将成为中医文化“走出去”的重要实践成果。

据廖福龙介绍，题为“传统医药的典范——中医药”的章节已完成定稿，分为“什么是传统医药”、“青蒿素等中药发现史、作用机理和临床应用”、“中医药整体观与辨证论治”和“传统医药便廉可及”四大部分。今年4月，该书出版方牛津大学出版社已启动校对工作，将于今年下半年再版。