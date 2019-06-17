联合国报告：中国为2018年全球第二大外资流入国

联合国贸易联合国贸易和发展会议（UNCTAD）在6月13日发布《2019年世界投资报告》（World Investment Report 2019），报告显示，2018年全球外国直接投资（FDI）下降13%，至1.3万亿美元（1，78亿新币），连续三年下滑。美国仍然是全球最大的FDI接受国，其次是中国、中国香港和新加坡。

据《经济日报》援引该报告报道，FDI接受国和地区前20名中，有一半是发展中国家和转型期国家。美国仍然是全球最大的FDI接受地，其次是中国、中国香港和新加坡。在对外投资贡献方面，日本居首位，其次是中国和法国。由于美国跨国公司将其大量投资收益汇回美国国内，美国被排除在对外投资贡献全球前20名行列之外。

2018年亚洲吸引全球投资达5120亿美元（约7017亿新元），占全球FDI的39%，高于2017年33%的占比，同比增长3.9%，表明亚洲仍是全球最大的FDI接受地。FDI增长主要集中在中国、中国香港，新加坡和印尼等东盟国家。中国的FDI流入增长4%，创历史新高，达到1390亿美元，占世界总额的10%以上；中国香港外商投资同比增长4%，达到1160亿美元，主要是在服务业。

报告具体分析了亚洲的FDI最新情况。2018年，东亚的FDI增长4%，达到2800亿美元；东南亚FDI获创纪录增长，增幅3%，达到1490亿美元，流入新加坡、印尼、越南和泰国的外资强劲增长。

2018年流向发达经济体的FDI下降27%至5570亿美元，为连续第三年下降。流入欧洲的FDI减少了一半，至1720亿美元，是15年来的最低水平，主要原因是美国的税收改革刺激了美资企业将利润汇回美国，此举对欧洲各经济体的资金流动产生了很大影响。美国的FDI减少了9%，仅有2520亿美元（3454亿新币）。同时，外资对美国资产的大规模并购也大幅下降，净并购额下降三分之一，至1990亿美元（2727亿新币）。

报告呼吁，FDI全球各利益攸关方应增强信心和决心，改善债务脆弱性，缓解贸易紧张局势，营造有利于可持续投资增长的良好环境。