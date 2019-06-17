中国国家发改委：将出台有关稀土政策措施

中国国国家发展和改革委员会（简称国家发改委）今天（17日）举行新闻发布会，透露将出台有关稀土政策措施。

据《新京报》报道，中国国家发改委新闻发言人孟玮在发布会上介绍，目前国家发改委正会同有关部门对此前召开的三场有关稀土的座谈会上收集起来的有关意见和建议逐条进行梳理研究，并将在深入调研和科学论证的基础上，抓紧研究出台有关政策措施，切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。

孟玮说，例如针对目前稀土行业违法违规生产的问题，国家发改委将加大行业整顿规范的力度，构建长效的监管机制，规范行业的发展秩序；针对稀土行业生态环保历史欠账的问题，将扎实推进矿山生态修复和环境治理，加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术，推进稀土产业的绿色发展；针对稀土行业高端产业应用不足的问题，将完善创新激励机制，支持企业加强知识产权保护，突破一批关键核心技术，提升产业的竞争能力。

对于稀土是否会成为中美经贸摩擦反制的手段的提问，孟玮称，当前全球产业链条紧密相连，环环相扣，没有协同合作就没有发展进步。中国一直积极维护多边贸易体系，支持经济全球化，秉持开放、协同、共享的方针，推动中国稀土产业的发展，愿意以稀土资源和产品满足世界各国发展的正当需要。但是互利共赢需要各方诚意维护，某些国家罔顾世界贸易规则、破坏全球化产业链条，“对此我们坚决反对”。

孟玮强调，如果有谁企图利用中国的稀土资源制造的产品反用于遏制、打压中国的发展，“我们也坚决反对”。