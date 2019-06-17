中国海关总署和农业农村部公布禁止朝鲜猪、野猪及其产品

中国海关总署办和中国农业农村部6月12日发布公告，禁止直接或间接从朝鲜输入猪与野猪及其产品。

根据中国海关总署办公厅官方微博发布的公告原文，今年5月30日，朝鲜官方向世界动物卫生组织（OIE）通报，该国境内近期发生一起非洲猪瘟疫情。迄今为止，中国尚未与朝鲜签署猪、野猪及其产品准入协议。

公告称，为保护中国畜牧业安全，防止疫情传入，根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》等有关法律法规的规定，海关总署和农业农村部自6月12日起，禁止直接或间接从朝鲜输入猪、野猪及其产品，禁止寄递或携带来自朝鲜的猪、野猪及其产品入境。一经发现，一律作退回或销毁处理。

公告还指出，进境船舶、航空器、公路车辆和铁路列车等运输工具上，如发现有来自朝鲜的猪、野猪及其产品，一律作封存处理，且在中国境内停留或者运行期间，未经海关许可，不得启封动用。其废弃物、泔水等，一律在海关的监督下做无害化处理，不得擅自抛弃。

对边防等部门截获的非法入境的来自朝鲜的猪、野猪及其产品，需一律在中国海关的监督下作销毁处理。

公告称，凡违反上述规定者，由海关依照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例有关规定处理。

公告还表示，中国各海关、各级动物疫病预防控制机构及动物卫生监督机构要分别按照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》和《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定，密切配合，做好检疫、防疫和监督工作。