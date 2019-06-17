中英合作大手笔：沪伦通正式启动

今天（17日）下午3时，沪伦通在英国伦敦正式启动。华泰证券发行的沪伦通下首支全球存托凭证（GDR）产品同日在伦敦证券交易所（简称伦敦证交所）挂牌交易。

据新浪新闻、BBC新闻和路透社综合报道，中国证监会和英国金融行为监管局当日发布了沪伦通联合公告，原则上批准了上海证券交易所（简称上交所）和伦敦证交所开展沪伦通。

沪伦通，即上交所与伦交所互联互通机制，是指符合条件的两地上市公司，依照对方市场的法律法规，发行存托凭证（DR）并在对方市场上市交易。同时，通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排，实现两地市场的互联互通。

评论认为，尽管贸易保护主义升温，中国资本市场却有日益开放的迹象。中国将相对孤立的国内金融市场与全球金融系统打通，可能创造上万亿美元针对人民币资产的外资需求。而在中国以外，全球有此实力接盘者，唯有伦敦与纽约。

对中英双方企业和实业发展而言，沪伦通为两地发行人和投资者提供进入对方市场投融资的便利机会扩大了融资渠道，进一步支持中国A股上市公司从境外市场融入资金，支持实体经济开展跨国融资和并购。同时，外资和政府会进一步推动中国公司治理改善。

此前在6月13日第十一届陆家嘴论坛上，伦敦证券交易所集团首席执行官大卫·施为默（David Schwimmer）就曾表示，这是一个具有里程碑意义的项目，将给双方的投资者和发行商带来巨大的好处，也是中国市场持续开放，持续国际化重要的一步。他指出，沪伦通让中国和英国有机会可以更加紧密的合作，更好地体现资本市场全球化的重要性。