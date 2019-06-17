保时捷频现产品缺陷 中国市场五个月召回逾11万辆

中国国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心在6月6日发布保时捷（中国）汽车销售有限公司召回部分进口帕那美拉（Panamera）系列汽车的消息。

据《证券日报》报道，保时捷（中国）汽车销售有限公司表示，已向中国国家市场监督管理总局备案了召回计划：将自2019年10月7日起，召回2010年11月1日至2016年9月13日期间生产的部分进口2011-2016款Panamera（帕那美拉）系列汽车，共计42070辆。

据不完全统计，自去年12月21日至今，保时捷已合计召回车辆超11万辆。需要指出的是，2018年，蝉联保时捷第一市场的中国市场，其交付新车总数也仅为8.01万辆。这意味着，保时捷半年的召回量已远超其2018年全年在中国的销量。

本次（6月6日）召回的公告显示，召回车辆是“由于空调鼓风机调节器控制单元的密封性不足，空气中的湿气可能渗入控制单元内部，当湿气凝结成水滴的量达到一定程度时，可能导致控制单元内部出现故障并发生短路，极端情况下不能排除发生火灾的风险，存在安全隐患”。

召回公告称“再度”是因为这已经是2019年保时捷第三度召回Panamera车型。

今年2月份，保时捷就宣布大规模召回2017-2019款Panamera系列汽车，共计21242辆。

3月份保时捷再次在中国启动对Panamera系列汽车召回，2017-2019款718Cayman（凯曼）、718 Boxster（博斯特）系列汽车，共计15942辆，2017-2018款Panamera（帕那美拉）和2019款Cayenne（凯宴）汽车，共计34290辆。