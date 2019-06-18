英财长：英国希望中美领导人G20会面时 在贸易课题取得进展

英国财长哈蒙德昨天（17日）在伦敦与到访的中国副总理胡春华会面后对记者说，英国希望中美两国领导人在20国集团（G20）峰会期间会面时，能在贸易课题上取得进展。

综合路透社和中新社报道，哈蒙德在一个新闻发布会上说，英国对于寻找解决贸易纠纷的方法有信心。

胡春华昨天在伦敦与哈蒙德共同主持召开第十次中英经济财金对话。

胡春华说，中英双方要落实好两国领导人共识，加强共建“一带一路”合作，密切宏观政策沟通协调，扩大贸易投资领域合作，打造金融合作新亮点，推动完善全球经济治理，为中英关系发展不断注入新动力。

哈蒙德说，英国在参与“一带一路”合作方面拥有独特优势，愿与中方进一步加强贸易、投资、金融、能源等领域合作，共同维护多边主义和多边贸易体制，推动英中关系持续向前发展。

在本次对话中，双方围绕宏观经济形势及全球经济治理、贸易投资与大项目合作、金融改革与金融市场发展、战略性与新领域合作等议题进行了深入交流，达成69项互利共赢成果。

对话后，胡春华与哈蒙德共同会见了记者。胡春华还会见了英国首相特雷莎梅，并与哈蒙德在伦敦证券交易所共同出席了“沪伦通”启动仪式。

英国首相特蕾莎梅发言人说，特蕾莎梅昨天（17日）也与胡春华会面，并向胡春华提及香港反《逃犯条例》修订示威。