为加快推动股份制改造 中国国家铁路集团正式成立

中国铁路总公司今天（18日）正式改制，成立中国国家铁路集团有限公司，以贯彻中共中央关于加快推动中国铁路总公司股份制改造的决策部署。

据“人民铁道”微信公众号报道，中国铁路总公司是经中国国务院批准同意后正式改制。

中国国家铁路集团由中共中央管理，是依据中国公司法设立的国有独资公司，承担国家规定的铁路运输经营、建设和安全等职责，负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。经国务院批准，公司为国家授权投资机构和国家控股公司。

此外，原中国铁路总公司的债权、债务、品牌、资质证照、知识产权等均由改制后的中国国家铁路集团有限公司承继。

2017年以来，铁路系统先后实施了铁路局公司制改革、铁路总公司机关内设机构改革、所属非运输企业公司制改革、铁路局集团公司内设机构改革，为推动铁路高质量发展提供了重要体制机制保障。目前，铁路事业呈现良好发展态势，运输安全保持稳定，客货运输持续增长，经营效益不断向好，铁路建设科学有序推进，科技创新成果丰硕，为深化公司制改革打下了坚实基础、创造了有利条件。

报道称，中国国家铁路集团的成立，有利于发挥铁路作为国家综合交通运输体系骨干的重要作用，提高国铁资本效率效益，增强企业发展的内生动力、市场活力和抗风险能力，更好地服务国家战略和经济社会发展；有利于加快构建现代企业制度，完善法人治理结构，提升国铁企业的经营管理水平和市场竞争力；有利于促进国铁企业加快走向市场，提升铁路客货运输服务品质，满足人民群众日益增长的美好生活需要。