北京红黄蓝幼儿园虐童案二审维持原判

备受关注的中国北京红黄蓝幼儿园幼师虐童事件昨天（17日）获二审宣判，法院裁定驳回上诉，维持原判。涉案教师获刑一年六个月，五年内禁止从事未成年人看护教育工作。

据《北京晚报》报道，北京市第三中级人民法院认为，刘某身为幼儿园教师使用针状物伤害多名幼童，其行为严重损害了未成年人的身心健康，情节恶劣，已构成虐待被看护人罪。一审法院判决事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，故裁定驳回上诉，维持原判。刘某获刑一年六个月，并被责令五年内禁止从事未成年人看护教育工作。

据此前报道，2017年11月22日，北京警方接到家长报警，有十余位家长反映朝阳区管庄红黄蓝幼儿园（新天地分园）国际小二班的幼儿遭遇老师扎针、喂不明白色药片，并提供了孩子身上存在针眼的照片。

随后经警方经查明，2017年11月间，刘某在所任职的班级内，使用针状物先后扎四名幼童，经刑事科学技术鉴定，上述幼童所受损伤均不构成轻微伤。

2018年12月28日，朝阳法院作出一审判决，以虐待被看护人罪，判处刘某有期徒刑一年六个月，禁止其自刑罚执行完毕之日起五年内从事未成年人看护教育工作。

刘某不服一审判决，向北京市三中院提出上诉，刘某的代理律师认为，刘某实施犯罪的动机不明显，亦不排除刘某因经受不住高强度审讯，做出虚假有罪供述的可能。

为查清事实，北京市第三中级人民法院调取了公安机关对刘某的审讯同步录像。录像显示，刘某是主动、自然供述出其针刺扎被害人的事实，写有亲笔供词，且其被羁押期间获得休息的权利得到了保障。故裁定驳回上诉，维持原判。